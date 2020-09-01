Глава Совбеза РФ вручил высшие госнаграды сотрудникам Морского технического университета в Петербурге

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А министр обороны Сергей Шойгу в День знаний посетил Военную академию РВСН имени Петра Великого.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

Сотрудники петербургского Морского технического университета получили высшие госнаграды. А весь коллектив ВУЗа отмечен благодарностью президента России за подготовку специалистов. Награды вручил секретарь Совета безопасности. По словам Николая Патрушева, из стен университета выходят уникальные кадры, востребованные в военно-морском флоте.

«ВУЗ по праву гордится мировым лидерством в областях подводной робототехники, лазерных технологий, прикладной математики и механики. „Корабелке“ есть что предложить отечественной промышленности и мировому рынку», — отметил секретарь Совета безопасности России.

О высоком качестве образования говорили сегодня и в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Учебное заведение посетил министр обороны. По словам Сергея Шойгу, академия является одним из лучших военных политехнических вузов в стране, из стен которого вышли тысячи высококлассных специалистов.

В День знаний в Калининграде открылся филиал Нахимовского военно-морского училища, а воспитанники Тверского и Северо-Кавказского Суворовских училищ начали учебный год в новых классах. Помещения и лаборатории оборудовали по последнему слову техники.

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