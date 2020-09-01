В Минске на акциях протеста студентов прошли задержания — видео
Несколько сотен молодых людей отправились не в аудитории, а на несанкционированный митинг, требуя проведения новых выборов.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
В Белоруссии несколько сотен студентов отправились не в аудитории, а на митинг, требуя проведения новых выборов. Протестующих сопровождала милиция, предупреждая об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Несколько студентов были задержаны.
Ситуацию в Минске прокомментировал Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Глава российского МИДа заявил, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно решить свои проблемы.
«Есть вопросы, которые необходимо обсуждать, это очевидно, но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, и сразу выносить свои приговоры, еще и пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире», — сказал министр иностранных дел РФ.
Как отметил Лавров, гражданское общество Белоруссии может подключиться к работе над реформой конституции.
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