Модель и блогер Адель Сергеенкова ошарашила публику скандальной публикацией в сторис Instagram. Многодетная мама показала подписчикам, как ведет свою дочь в школу в День знаний в буквальном смысле слова за волосы. На кадрах видно, как она идет к учебному заведению, держа девочку за косичку. Периодически она меняет руку, приплясывает по дороге и ухмыляется. Дочка при этом смущенно улыбается. Instagram @adelsergeenkova

Как отреагировали пользователи социальной сети, неизвестно. Адель Сергеенкова давно известна своими скандальными публикациями. Так, многих фолловеров возмущает то, как открыто многодетная мама рассказывает о своих пластических операциях. Она много работает над своей внешностью в спортзале, однако не гнушается и хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Адель Сергеенкова рассказала об удалении пугающе больших грудных имплантов. По словам 33-летней женщины, каждый из них был размером с человеческую голову.