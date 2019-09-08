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  4. Фото 18+: Блогер Адель Сергеенкова удалила импланты размером с голову

Фото 18+: Блогер Адель Сергеенкова удалила импланты размером с голову

, 5:49 Фото 492

Многодетная мама, модель и блогер несколько лет проходила с грудными имплантами, доставлявшими ей дискомфорт.

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Фото, видео : Instagram @adelsergeenkova, @s.n.blohin

Модель и блогер Адель Сергеенкова рассказала об удалении пугающе больших грудных имплантов. По словам 33-летней женщины, каждый из них был размером с человеческую голову.

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По словам самой Адель, на коррекцию груди она решилась после рождения пятерых детей — девушке хотелось вернуть своему бюсту былые пышные и соблазнительные формы. Однако хирург, который проводил операцию, не предупредил ее о риске развития лимфомы и постоянном дискомфорте, который Сергеенковой пришлось испытывать на протяжении пяти лет.

«Иногда я просто ложилась в кровать, и ощущение было, как будто на грудной клетке кто-то сидит. Очень долго решалась на вторую операцию. Обошла около десяти пластических хирургов, но никто не брался за тяжелый случай», — цитирует блогера StarHit.

Найдя наконец специалиста, который согласился провести коррекцию, Адель легла под нож. Операция прошла нелегко — ткани молочных желез женщине буквально собирали по кусочкам. После наркоза, признается модель, она первое время чувствовала слабость, но уже через несколько дней возобновила спортивные тренировки.

«Страшно представить, ведь раньше у меня был примерно пятый размер. Каждая грудь величиной почти с человеческую голову! Теперь не могу налюбоваться на уверенную тройку», — никак не нарадуется Сергеенкова.

В Instagram-аккаунте пластического хирурга о прошедшей операции говорится гораздо спокойнее.

«Удалены импланты объемом 610 миллилитров, выполнена подтяжка груди, установлены импланты на 320 миллилитров», — отчитался врач.

Instagram @s.n.blohin

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за чрезмерное увлечение пластической хирургией поклонники раскритиковали Хлои Кардашьян.

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