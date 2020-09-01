С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году

День знаний — трогательный праздник. Особенно, для первоклашек. Мгновения первой встречи с одноклассниками, звонок на урок и добрая учительница — все это для них еще незнакомо, но так завораживающе!

Совсем скоро малышей ждут диктанты, сложные задачки и контрольные работы. Ну, а пока, можно немного расслабиться и с размахом отпраздновать долгожданное 1 сентября. Нам же остается только любоваться на трогательные фото с торжественной линейки.

По случаю праздника, 5-tv.ru сделал подборку ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

Торжественный миг настал для детей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, близнецов Гарри и Лизы. В своем Instagram шоумен поделился забавными кадрами, где малыши впервые переступают порог элитной Первой Московской гимназии.

К выбору заведения селебрити подошли основательно, пересмотрев массу вариантов. Приоритетом было качество образования и небольшая удаленность от дома в Одинцовском районе. И хоть стоимость обучения в Московской гимназии за год составляет порядка 170 тысяч рублей за одного ребенка, она подошла идеально.

Максим не скрывает: перед 1 сентября волновались не столько дети, сколько родители. К счастью, праздник прошел «без сучка и задоринки». Близнецам, кстати, досталась важная миссия — чтение стихов.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья!» — подписал пост Галкин.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 1 Сен 2020 в 12:31 PDT

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и выдающийся фигурист Евгений Плющенко тоже отправили любимого сына в первый класс. Теперь маленький Саша, известный публике как Гном Гномыч, будет не только зажигать под забавную музыку с родителями, но и постигать законы Вселенной.

«Наш Сашка — первоклашка! Всех школьников с Днем знаний! Ура!» — написала в Instagram продюсер.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Instagram @garikkharlamov

Несмотря на сложности в отношениях с актрисой Кристиной Асмус, резидент Comedy Club Гарик Харламов не мог не прийти на торжественную линейку любимой дочери Насти. На страничке в соцсети он поделился забавным фото с наследницей. Судя по радостному лицу обоих, и малышка, и папа готовы к бессонным ночам и сложным урокам!

«Ну, понеслась! Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!» — торжественно заявил юморист.

Эдгард Запашный

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) 1 Сен 2020 в 3:58 PDT

У известного дрессировщика Эдгарда Запашного 1 сентября тоже выдался насыщенным. Мало того, что сегодня артист проводил в первый класс малышку Глорию, он также поздравил старшенькую дочь Стефанию с переходом в третий.

В сети Эдгард опубликовал целую серию нежных снимков в обнимку с наследницами и обратился к поклонникам с традиционным посланием.

«Всех с первым днем осени и Днем знаний!» — написал Запашный.

Надежда Бабкина и внуки

Instagram @ngbabkina

А вот народная артистка РСФСР Надежда Бабкина побывала на торжественной линейке по случаю 1 сентября сразу у трех любимых внучат. Старшенький Георгий перешел уже в четвертый класс, Верочка — поступила в первый, а Марфуша — в дошкольную группу.

«Для Веры это самый настоящий праздник, поскольку начинается совершенно новый этап в ее жизни! В добрый путь, мои дорогие!» — обратилась к внукам Бабкина.

Ольга Медынич

Instagram @medynich

Семья звезды сериала «Светофор», актрисы Ольга Медынич тоже отмечает праздник: 1 сентября ее единственный наследник Дима стал первоклашкой! В сети селебрити поделилась с поклонниками теплым снимком, где нежно обнимает своего такого взрослого малыша.

«Плыви, мой кораблик!» — словно обращаясь к мальчику, написала в Instagram актриса.

Татьяна Терешина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 31 Авг 2020 в 11:49 PDT

1 сентября 2020 года поздравления принимает и экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина. Ее дочь Арис, рожденная в браке с телеведущим Славой Никитиным, впервые отправилась в школу. Мама заботливо нарядила дочь в ажурную блузу и строгую школьную форму. На голове малышки красовались дивные банты.

«Моя милая девчонка теперь первоклашка!!!» — поделилась радостью с фолловерами Татьяна.

Денис и Ирина Клявер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver) 31 Авг 2020 в 12:00 PDT

Бессонные ночи, бесконечные уроки и тяжелые подъемы по утрам теперь ждут и семейство певца Дениса Клявера. Сегодня он также отправил сына Даниэля в первый класс. К слову, знаменитые родители мальчика подготовились к событию со всей ответственностью: очень тщательно выбирали форму и рюкзак. Как отмечают поклонники артиста, образ малыша получился «мега-крутой»!

«Вот пришла пора и Даниэля „первый раз в первый класс“. И честно говоря, как-то неожиданно. Думаешь, что все еще только впереди, а тут на тебе — младший уже с ранцем и гладиолусами!» — смеясь, заметил Клявер.

Артем и Кристина Дзюба

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 1 Сен 2020 в 3:25 PDT

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба тоже прильнул к числу родителей школьников. Выложив трогательные фото с торжественной линейки сына Никиты, спортсмен признался, что испытывает непередаваемое чувство гордости.

«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка!» — написал Артем.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata) 1 Сен 2020 в 1:37 PDT

Слово «школа» теперь знакомо и старшему ребенку актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Тимофею. Поздравить малыша пришла не только мама, но и его младшая сестричка Миа. На фото с линейки наследники селебрити счастливо улыбаются, явно предвкушая грандиозный праздник.

«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый! И всех поздравляю, мам, пап, бабушек, дедушек — это очень трогательный день и важный в судьбе ребенка!!! И конечно надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа это не только уроки, это еще и общение, первые настоящие друзья, первая любовь!» — обратилась к поклонникам Агата.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему светская львица Алена Кравец не пустила рыдающую дочь в школу 1 сентября.