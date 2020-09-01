«Мы просто заперли дверь»: Алена Кравец не пустила рыдающую дочь в школу

День знаний случился не у всех — дочь модели и ведущей Алены Кравец Даниэла просто не смогла попасть в школу. Мать приняла твердое решение держать ее дома, пока не исчезнет риск заразиться коронавирусом.

У себя на странице в сети Instagram Кравец выложила трогательное фото с дочерью и объяснила причины своего поступка. Оказалось, что ее пугает уровень заболеваемости вирусом COVID-19 среди детей в Москве. При этом сама Даниэла рвалась в школу.

«Дочка плакала, умоляла, рыдала, но мы просто заперли дверь и запретили водителю везти ее в школу», — пояснила Алена.

Instagram @kravetsalena

Кравец не видит смысла в очном посещении учебных заведений, когда есть «удаленка». Да и к самой системе образования она особой любви не питает, основываясь на собственном опыте школьной жизни.

«Главное сейчас — здоровье, а не тычинки, пестики, синусы и оксиды с гидролизами. Я сама была „хорошисткой“, сегодня из школьной программы мало что помню. И она мне никак в жизни не помогла», — категорично написала Кравец.

Подписчики Кравец разошлись во мнениях, правильно ли поступила их любимица.

«Жалко вашу доченьку. Школа — это не только учеба, но и социум. Общение»;

«А если в маске? Но если так переживаете, то пусть дома, для ее же блага»;

«Вы потрясающая мать, у нас в Сан-Паулу тоже только удаленная учеба», — написали ей в комментариях.

Неизвестно, что думает о переводе дочки на домашнее обучение ее отец. С бывшим мужем-миллионером Русланом Кравецем Алена рассталась после двух браков из-за многочисленных измен и рукоприкладства с его стороны. Он также насильно разлучал мать с дочерью и прятал ребенка за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алена Кравец поздравила дочь с 13-летием.