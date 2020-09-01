Стало известно имя соведущего Регины Тодоренко в «Орле и Решке»

Стало известно имя соведущего Регины Тодоренко в популярном трэвел-шоу «Орел и Решка». Как пишет StarHit, официальное подтверждение получили слухи, что это будет шоумен Тимур Родригез.

«К счастью для меня, „Орел и Решка“ — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины», — приводит издание слова артиста.

Родригез также заинтриговал публику признанием, что на съемках с Региной они уже успели попробовать «кое-что крайне необычное», что понравилось ему, но не понравилось ей. Прыгать в пропасть, по словам нового соведущего «Решки», им с Тодоренко пока не доводилось, но он готов и к такому повороту событий.

«Почему бы и нет. Мы с Региной будем от этого только громче хохотать — это наш главный защитный механизм. Я уверен, это будет потрясный сезон, нам ужасно весело!» — заявил Родригез.

Instagram @trodriguezzz

Как напоминает издание, в шоу «Орел и Решка» Тимур участвует не в первый раз: в 2018 году в одном из выпусков он путешествовал в Краснодар вместе с Жанной Бадоевой.

Ранее, как писал 5-tv.ru, стали известны гонорары Насти Ивлеевой и ее соведущей по шоу «Орел и Решка» Юлии Коваль за съемки в предстоящем сезоне.