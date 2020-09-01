Вашингтон не исключает введения новых санкций против России из-за Белоруссии

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Светлана Александрова
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Пока США собираются ввести ограничительные меры в отношении белорусских граждан, якобы причастных к фальсификации результатов президентских выборов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; ТАСС / Шарифулин Валерий, Pavlo Gonchar, Pavlo Gonchar, Ilya Galakhov

Вашингтон не исключает введения новых санкций против России из-за событий в Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. По его словам, это может произойти, если Москва «более открыто» вмешается в происходящее.

В настоящее время США рассматривают возможность ввести санкции в отношении семи белорусских граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к фальсификации итогов прошедших 9 августа президентских выборов, а также к насилию против протестующих.

«У нас есть группа из семи человек, с которыми мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств», — цитирует собеседника агентство.

По словам представителя Госдепа, это «минимальное усилие», чтобы не просто назвать имена белорусских госслужащих, но показать обществу, что «когда люди одновременно крадут у народа итоги выборов и используют насилие против мирных демонстрантов», им придется за это отвечать.

Американский чиновник также сообщил, что в ближайшие дни скорее всего пройдут публичные обсуждения возможных санкций.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, балтийские страны Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на свою территорию Александру Лукашенко. В свою очередь президент Белоруссии объявил о намерении закрыть государственные границы под Брестом и Гродно для въезда иностранных граждан.

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