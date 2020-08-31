Три страны запретили въезд Александру Лукашенко

Латвия, Литва и Эстония запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на территории их стран. Об этом объявили МИД трех прибалтийских государств. Под санкции, кроме белорусского лидера, попали еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии.

«На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении МИД Латвии.

В списке персон нон-грата оказались старший сын Лукашенко Виктор — помощник президента по национальной безопасности, глава МВД республики Юрий Караев и министр юстиции Олег Слижевский. Въезд в страны Прибалтики также запретили генеральному прокурору Александру Конюку, председателю ЦИКа Лидии Ермошиной и другим.

Сообщается, что речь идет о людях, которые «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также — насильственное подавление мирных протестов».

В МИД Латвии заявили, что ограничение вводится на неопределенный срок, а во внешнеполитическом ведомстве Эстонии сообщили о пятилетнем запрете на въезд — с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025-го.

Ранее Литва внесла Лукашенко и еще сто человек в список лиц, в отношении которых планировала ввести санкции. В свою очередь, белорусский лидер пригрозил Вильнюсу ввести продуктовое эмбарго и закрыть небо для транзита над территорией его страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Генштабе Белоруссии предупредили о наращивании военного потенциала соседей, входящих в НАТО.