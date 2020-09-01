«Пусть будут аккуратнее»: Лукашенко пригрозил закрыть границы для западных стран

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Виктория Андреева
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Президент Белоруссии намерен сменить стратегию развития республики из-за санкций.

«Пусть будут аккуратнее»: Лукашенко пригрозил закрыть границы для западных стран

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на санкции, введенные странами Балтии в отношении его. В ответ на запрет въезда в Эстонию, Латвию и Литву на пять лет политик пригрозил главам государств «серьезными экономическими решениями».

Как пишет «БелТА», Лукашенко намерен закрыть госграницы под Брестом и Гродно для въезда иностранных граждан. По словам белорусского лидера, таким образом он даст понять «матерым странам», что не стоит «задираться». В противном случае у них больше не будет возможности быстро и легко переправлять немецкие грузы на Восток.

В то же время действия «слабых стран», в частности, Эстонии, Латвии и Литвы, Лукашенко счел «исполнением приказа», поступившего извне.

«Им дали команду „фас“, они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — заявил глава Белоруссии.

Александр Лукашенко призвал страны Балтии быть максимально осторожными в своих заявлениях и действиях. Ведь их собственное население может воспротивиться неподобающему отношению к «соседям».

Сегодня же глава республики всерьез рассматривает возможность переориентировки грузов с балтийских портов на российские.

«Пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа в зубы так, что этих зубов не останется. <…> Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам», — категорично высказался белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генштабе Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседей из НАТО.

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