Начало конфликта актера Шлыкова с грузчиками попало на видео

Начало конфликта между грузчиками и народным артистом России 67-летним Юрием Шлыковым зафиксировала камера видеонаблюдения в домофоне подъезда, где произошла в дальнейшем потасовка.

На кадрах видно, как актер делает замечание рабочим, а они пытаются пререкаться с ним.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Шлыков возвращался после прогулки с собакой. Он принял грузчиков у подъезда за не убравших мусор строителей. После чего перепалка переросла в драку возле лифта. Известно, что рабочие били его ногами. На помощь пришла соседка, которая «встала просто грудью» на его защиту.