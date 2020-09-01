Начало конфликта актера Шлыкова с грузчиками попало на видео
Народный артист России сделал замечание о грязи в подъезде, после чего получил удар.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
Начало конфликта между грузчиками и народным артистом России 67-летним Юрием Шлыковым зафиксировала камера видеонаблюдения в домофоне подъезда, где произошла в дальнейшем потасовка.
На кадрах видно, как актер делает замечание рабочим, а они пытаются пререкаться с ним.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Шлыков возвращался после прогулки с собакой. Он принял грузчиков у подъезда за не убравших мусор строителей. После чего перепалка переросла в драку возле лифта. Известно, что рабочие били его ногами. На помощь пришла соседка, которая «встала просто грудью» на его защиту.
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