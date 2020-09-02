Власти Кубани ограничат доступ туристов в пострадавший от пожара заповедник
С инициативой выступил глава Краснодарского края на встрече с премьер-министром страны.
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Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru
Власти Кубани предложили ограничить доступ туристов в заповедник Утриш. Поводом стал недавний масштабный пожар, в результате которого погибли 30 гектаров реликтового леса. С инициативой выступил глава Краснодарского края на встрече с премьер-министром страны.
«Мы готовы отдать ту часть Утриша который является краевым заказником под федеральный заповедник. Ели мы сможем обеспечить запрет на посещение туристов, я уверен Утриш сам восстановится», — заявил глава региона.
«Мы посмотрим на все то, что вы предлагаете. Просил бы вас это оформить. Мы обязательно их рассмотрим. Убежден, что Краснодарский край станет настоящим украшением нового национального проекта «Туризм».
Кроме этого, обсудили как пандемия отразилась на экономике региона. В среду в ходе рабочей поездки по южному федеральному округу Михаил Мишустин как ожидается, проведет совещание по развитию сельского хозяйства.
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