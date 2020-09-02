Власти Кубани ограничат доступ туристов в пострадавший от пожара заповедник

Эфирная новость 21

С инициативой выступил глава Краснодарского края на встрече с премьер-министром страны.

Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru

Власти Кубани предложили ограничить доступ туристов в заповедник Утриш. Поводом стал недавний масштабный пожар, в результате которого погибли 30 гектаров реликтового леса. С инициативой выступил глава Краснодарского края на встрече с премьер-министром страны.

«Мы готовы отдать ту часть Утриша который является краевым заказником под федеральный заповедник. Ели мы сможем обеспечить запрет на посещение туристов, я уверен Утриш сам восстановится», — заявил глава региона.

«Мы посмотрим на все то, что вы предлагаете. Просил бы вас это оформить. Мы обязательно их рассмотрим. Убежден, что Краснодарский край станет настоящим украшением нового национального проекта «Туризм».

Кроме этого, обсудили как пандемия отразилась на экономике региона. В среду в ходе рабочей поездки по южному федеральному округу Михаил Мишустин как ожидается, проведет совещание по развитию сельского хозяйства.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:12
Неудачное платье: Наталья Рудова чуть было не оголилась на публике
7:07
Конец самой кровавой войны: 75 лет назад закончилась Вторая мировая
6:54
Нужно ли ребенку помогать с домашним заданием? Психолог отвечает на сложные «школьные» вопросы
6:46
«Вы любите меня!»: Собчак в терновом венке и с копьем обратилась к хейтерам
6:22
Тест: Угадаете фильм с Борисом Клюевым по одному кадру
6:11
Тест: Угадайте фильмы с Валентином Гафтом по одному кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок