Гибель блогера в метро Петербурга: как остановить зацеперов от опасного риска

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Так называемый зацепинг уже давно стал подростковой модой, но только со смертельными последствиями.

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Фото, видео: ТАСС / Вышинский Денис; 5-tv.ru

Записи с видеокамеры блогера Даниила Виноградова изучают в Следственном комитете, чтобы установить все обстоятельства гибели юноши в тоннеле петербургского метро. Тело обнаружили накануне на перегоне между станциями, чуть позже нашли и камеру.

По предварительной версии, произошел несчастный случай, Даниил был зацепером — ездил зацепившись за вагон, снимал проделки и выкладывал ролики в интернет. При этом в семье, как узнал Алексей Полторанин не знали о его экстремальных увлечениях.

Кадры, снятые Даниилом Виноградовым, предположительно, незадолго до своей смерти. Молодой экстремал, зацепившийся между вагонами поезда, словно мчится на американских горках. Едва не задевает головой потолок тоннеля. На этом запись экстремальной поездки заканчивается.

Накануне тело молодого человека обнаружил машинист поезда прямо на рельсах. Несколько станций петербургского метро пришлось закрыть в утренний час-пик.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины с характерными повреждениями подвижным составом электропоезда», — рапортовал старший помощик руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Зацепер, то ли сорвался с вагона, то ли попал под поезд выясняют следователи. Сыщики поминутно восстановили картину произошедшего. В подземку молодой человек спустился в полночь, незадолго до закрытия метро. Зацеперу понадобилась вся ночь, чтобы осуществить свою последнюю поездку.

Около десяти вечера он сообщил матери, что идет подышать свежим воздухом, а уже утром родным пришлось ехать на опознание. Как это ни странно, о его увлечении ни мать, ни родная сестра ничего не знали.

Работая в трамвайном парке, он снимал ролики на крыше подвижных составов, спускался в подземку, где катался на сцепке вагонов поезда. Записи опасных поездок выкладывал в свой Instagram.

Так называемый зацепинг уже давно стал подростковой модой, но только со смертельными последствиями. Июнь этого года. Московская область. Экстремал, запрыгнувший на крышу вагона электропоезда, задевает высоковольтный провод.

От высокого напряжения подросток погибает мгновенно. А этого зацепера, который забрался на крышку скоростного поезда «Сапсан», буквально испепелило ударом тока.

Любой новичок или бывалый экстремал прекрасно знают об опасности. Напряжение в контактной сети той же электрички три тысячи вольт, смерть моментальная. Но многие пренебрегают правилами — всего лишь ради хайпа в Интернете.

«Это поиски адреналина в скучной однообразной жизни. Эти люди склонны к непродуктивному поведению, психопатизации, к показушности, нарцисизму», — говорит врач-психиатр, ведущий научный сотрудник центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бетерева Станислав Полторак.

Именно такие сорви головы — большая проблема для общественного транспорта. Как раз сейчас, в рамках Дня Знаний, на дорогах особое внимание к безопасности. Нарушителей мониторят, в том числе, и в Интернете.

Петербуржец Роман Громов знает, как легко оседлать вагон поезда метро. Перед каждой поездкой рассчитывает время, чтобы запрыгнуть на крышу, а еще внимательно изучает перегон между станциями, чтобы не получить травму во время поездки. Но ни штрафы, ни печальный исход его не пугают.

«Меня несколько раз ловили за зацепинг в метро, отделывался небольшим штрафом. Сейчас зацеперов часто привлекают за проникновение в тоннель, за это более серьезный штраф», — говорит руфер.

Для тех, кто играет в гонки со смертью три года назад ввели уголовную ответственность по статье — «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Нарушителям грозит штраф от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Однако, как показывает практика, экстремалов по этой статье не привлекают.

«Необходимо доказать — поездка зацепера может ли она повлечь какие-то последствия для эксплуатации транспортного средства. Поэтому привлечение к уголовной ответственности достаточно сложная процедура», — объясняет адвокат и бывший следователь Михаил Тимошатов.

Не говоря уже о максимальном наказании. Два года колонии дают разве что особо отъявленным нарушителям. В итоге зацеперы — в самом строгом случае отделываются штрафом в 500 рублей за мелкое хулиганство. Или же расплачиваются — как Даниил Виноградов — самым дорогим — собственной жизнью.

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