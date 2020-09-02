🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Венера в Раке привлекает потребность в любви. Сентиментальнее станете не только вы, но и ваши окружающие.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 сентября, Венера в знаке Рак благоприятствует тому, чтобы задуматься о серьезных отношениях, если у вас их нет, или устроить романтическое свидание, если свою любовь вы уже нашли. Идеальное время для того, чтобы помечтать и составить планы на будущее.
♈ Овен
Вы добились большого прогресса за последние месяцы. Не сворачивайте с пути — до цели осталось совсем немного. Овнам, которые не могли определиться со своими чувствами, звезды рекомендуют взять паузу и прислушаться к советом внутреннего «Я». Также ожидайте знак, который поможет скорее определиться.
Космический совет: ожидайте знак, который подскажет, как действовать.
♉ Телец
В этот день Тельцов ждет большое испытание. Не идите на поводу соблазнов, особенно, если они пытаются вернуть вас к уже пройденному этапу. Примите вызов лицом к лицу и будьте готовы к неожиданным событиям. Помните, чего вы стоите и не давайте себе почувствовать слабость.
Космический совет: сосредоточьтесь на своих достижениях.
♊ Близнецы
Вы начали забывать, зачем начинали то или иное важное дело. Оглянитесь назад и подумайте: то, к чему вы сейчас стремитесь, соответствует целям, поставленным ранее? Близнецам, что почувствуют себя в этот день одинокими, стоит окружить себя близкими.
Космический совет: вспомните, к чему стремитесь.
♋ Рак
Не убегайте от судьбы. Проблемы, настигавшие вас последние недели, призваны сделать вас мудрее. Остановитесь и подумайте, почему судьба испытывает вас и чему пытается научить.
Космический совет: остерегайтесь врагов, скрывающихся под личиной друзей.
♌ Лев
Ваши желания сегодня вам диктуют звезды. Идеи, возникающие в вашей голове, будут успешными, даже если на первый взгляд кажутся совершенно безумными. Для Львов наступает благоприятный период — ваши способности и таланты расцветают. Многих представителей знака в среду и до конца недели будет ждать финансовый успех.
Космический совет: осуществите мечты и идеи, которые приходят на ум.
♍ Дева
Не все, что происходит с вами, можно объяснить логически. Ответы можно найти в книгах, религии или при общении с близкими. Если вы подумывали о том, чтобы найти себе новое увлечение — ищите подсказку от природы. Прогуляйтесь в парке или съездите в лес.
Космический совет: прислушайтесь к советам окружающих.
♎ Весы
Весам, которые живут в несчастных отношениях, пора задуматься о разрыве. Даже если он будет тяжелым, впереди вас ждет светлое будущее. Слезы и боль, которые вы сейчас испытываете, не помогут стать сильнее, а лишь разрушают вас. Среда — благоприятный день, чтобы задуматься о переезде.
Космический совет: завершите токсичные отношения.
♏ Скорпион
Некоторые Скорпионы не смогут сдержать гнев от происходящего вокруг — это последствия полнолуния. Будьте осторожны за рулем, а лучше — откажитесь от вождения сегодня. Накопившуюся злость попробуйте сбросить физическими нагрузками или совершите вечернюю пробежку. Если это не поможет, то на выручку придет медитация.
Космический совет: воздержитесь от поездок за рулем.
♐ Стрелец
Как и Близнецам, звезды рекомендуют Стрельцам оглянуться назад и вспомнить, ради какой цели они живут. Если вдруг вам покажется, что сбились с пути — ничего страшного. Именно сегодня наступит тот день, когда может наступить переоценка ценностей. Возможно, вы поймете, что старые цели уже неактуальны, и вы движетесь в правильном направлении. Но это коснется не всех Стрельцов — хорошо подумайте и взвесьте все.
Космический совет: задумайтесь о цели в жизни.
♑ Козерог
Вы так долго и усердно работали, что пора бы задуматься о передышке. Не обязательно ждать выходных: отмените все встречи после работы и посвятите вечер только себе. Примите ванну, почитайте книгу или проведите остаток дня за бокалом вина и размышлениях о жизни. Главное — не пользуйтесь этим вечером гаджетами. Они вытягивают из вас всю энергию.
Космический совет: не пользуйтесь гаджетами в нерабочее время — дайте себе отдохнуть.
♒ Водолей
Благоприятный и позитивный день будет ждать Водолеев в среду. Ваши силы и энергия окажутся на пике. Хочется танцевать — танцуйте. Давно подумывали о ремонте? Приступайте! Даже если вас беспокоят финансовые проблемы или на работе возникли трудности — не беспокойтесь, судьба вскоре внесет свои коррективы.
Космический совет: создайте себе позитивную атмосферу.
♊ Рыбы
Рыбам, мечтавшим о музыкальной карьере или о подобном хобби, стоит попробовать начать именно сегодня. Ну а к тем, кто уже занимается музыкальным творчествам, в среду может прийти Муза — не упустите ее. Также у Рыб сегодня обострено чувство интуиции — внимательно прислушайтесь к себе.
Космический совет: доверяйте своей интуиции.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю 31 августа по 6 сентября.
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