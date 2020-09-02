Стало известно место прощания с Борисом Клюевым
Популярнейшего в России актера не стало накануне после продолжительной болезни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Прощание с Борисом Клюевым состоится в родном для него Малом театре. О дате будет сообщено дополнительно.
Народный артист России скончался накануне в Москве после продолжительной болезни. Ему было 76 лет.
Блистательный исполнитель, один из ведущих актеров Малого театра, на сцене которого он сыграл более 70 ролей. Педагог, профессор училища имени Щепкина, заведующий кафедрой актерского мастерства. И, конечно, популярнейший актер кино.
Известность ему принесла роль графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и Три мушкетера». Затем был брат Шерлока Холмса, обаятельный шпион «Трианjн» в " ТАСС уполномочен заявить» и, конечно, глава семейства Ворониных в одноименном сериале. Всего на его счету более 130-ти киноработ. В последние годы Борис Клюев серьезно болел, у него был рак легких.
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