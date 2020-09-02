Откровенный наряд Майли Сайрус назвали одним из лучших на премии MTV

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Софья Зуева
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Церемония награждения MTV Video Music Awards 2020 состоялось в 30 августа.

Фото, видео: Instagram @mileycyrus

В минувшее воскресенье в Ню-Йорке прошла церемония вручения одной из самых престижных премий — MTV Video Music Awards. Артисты, как обычно, удивляли не только музыкой и сценическими постановками, но и экстравагантными костюмами. Одним из самых интересных и красивых нарядов журналисты New York Post назвали «полуголый» образ певицы Майли Сайрус, сообщает ФАН.

Артистка выбрала для светского мероприятия просвечивающее платье, усыпанное блестящими элементами, от люксового брэнда Mugler. В дополнение Сайрус надела длинные обтягивающие перчатки и черные босоножки.

 
 
 
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@vmas red carpet moment yasssssss @muglerofficial 📸 @vijatm

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Выступление исполнительницы также стало одним из самых запоминающихся. Певица на последней минуте выступления легким движением руки сорвала с себя юбку, оставшись в одних трусах, и запрыгнула на огромный дискошар, раскачивающийся на толстой металлической цепи. Эта сцена уже обыгрывалась певицей в 2013 году в клипе на песню Wrecking Ball. Видео в последствии стало культовым.

Церемония награждения из-за пандемии прошла в необычном формате. Организаторам требовалось соблюсти все меры безопасности, поэтому шоу проводили сразу в пяти районах Нью-Йорка на сценах под открытым небом. Многие из выступлений были записаны заранее, а затем транслировались на большом экране.

Ранее 5-tv.ru опубликовал самые выдающиеся выступления музыкантов на церемонии награждения MTV Video Music Awards.

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