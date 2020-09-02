Россияне перешли в режим жесткой экономии

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Эксперты отмечают, что одной из главных причин стали введенные из-за коронавируса ограничения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker Simon Belcher; 5-tv.ru

Россияне перешли в режим жесткой экономии. За первое полугодие рекордно сократили свои расходы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международных аналитиков.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, больше всех заставили затянуть пояса москвичей. Их траты снизились более чем на 40 тысяч рублей. На втором и третьем местах жители Якутии и Севастополя, которые сэкономили около 30 тысяч.

«Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах», — заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом, больше всего снизились траты на путешествия, рестораны и одежду. Многие решили отложить деньги на непредвиденные расходы. По данным экспертов, объем сбережений увеличился почти в пять раз.

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