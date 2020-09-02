Названа причина смерти народного артиста РФ Бориса Клюева

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Светлана Шевченко
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В театре его кончину назвали невосполнимой утратой и большой трагедией.

Названа причина смерти народного артиста РФ Бориса Клюева

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Народный артист России Борис Клюев умер от онкологического заболевания. Эту информацию подтвердила директор Малого театра Татьяна Михайлова.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях „Тройка“ и „Ялта-45“, а потом его положили в больницу», — сообщила она в интервью 5-tv.ru.

Рак легких у актера обнаружили два года назад. Клюев не любил особо говорить о болезни, однако в одном из интервью признался, что готов к любому исходу, а бороться со смертельным недугом ему помогает работа в театре, кино и на телевидении.

Слова соболезнования высказывают множество деятелей искусств России. Знаменитый актер и партнер Клюева по картине «Д’Артаньян и три мушкетера» Венеамин Смехов подчеркнул, что последние два года — это была борьба мужественного человека.

Прощание с горячо любимым актером состоится в его родном Малом театре. О дате будет сообщено дополнительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 сентября также не стало исполнительницы главной роли в фильме «Доживем до понедельника» Ирины Печерниковой. Актрисы не стало накануне 75-летнего юбилея.

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