Названа причина смерти народного артиста РФ Бориса Клюева

Народный артист России Борис Клюев умер от онкологического заболевания. Эту информацию подтвердила директор Малого театра Татьяна Михайлова.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях „Тройка“ и „Ялта-45“, а потом его положили в больницу», — сообщила она в интервью 5-tv.ru.

Рак легких у актера обнаружили два года назад. Клюев не любил особо говорить о болезни, однако в одном из интервью признался, что готов к любому исходу, а бороться со смертельным недугом ему помогает работа в театре, кино и на телевидении.

Слова соболезнования высказывают множество деятелей искусств России. Знаменитый актер и партнер Клюева по картине «Д’Артаньян и три мушкетера» Венеамин Смехов подчеркнул, что последние два года — это была борьба мужественного человека.

Прощание с горячо любимым актером состоится в его родном Малом театре. О дате будет сообщено дополнительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 сентября также не стало исполнительницы главной роли в фильме «Доживем до понедельника» Ирины Печерниковой. Актрисы не стало накануне 75-летнего юбилея.