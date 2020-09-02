Почему хотят запретить фотографировать книги в магазинах

В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили запретить копировать и фотографировать книги в магазинах. Соответствующий проект постановления «Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <…>» опубликован на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий — брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации — на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в тексте документа.

Согласно пояснительной записке, данная норма должна обеспечить защиту прав продавцов указанной продукции в связи с развитием современных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете.