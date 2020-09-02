Почему хотят запретить фотографировать книги в магазинах
Данная мера направлена на защиту прав продавцов соответствующей продукции в связи с развитием современных технологий.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили запретить копировать и фотографировать книги в магазинах. Соответствующий проект постановления «Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <…>» опубликован на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий — брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации — на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в тексте документа.
Согласно пояснительной записке, данная норма должна обеспечить защиту прав продавцов указанной продукции в связи с развитием современных технологий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам хотят запретить возврат товаров, купленных в интернете.
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