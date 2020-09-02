«Одно лицо»: подписчики отметили сходство покойного отца Королевой с Николаевым

Певица Наташа Королева на своей странице в Instagram трогательно почтила память своего отца Владимира Порывая в годовщину его смерти. 47-летняя знаменитость выложила в сеть фотографию памятника близкому человеку.

«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!» — написала Наташа Королева.

Instagram @koroleva__star

Подписчики выразили знаменитости соболезнования и постарались поддержать морально. Некоторые пользователи отметили поразительное сходство Владимира Порывая с бывшим супругом Наташи Королевой — композитором Игорем Николаевым.

«Царствие небесное и вечная память!»

«О, боже! Одно лицо с Игорем Николаевым!»

«Примите соболезнования»

«Очень здесь похож на Игоря Николаева в юности», — пишут юзеры.

Отец Наташи Королевой Владимир Порывай работал хормейстером в киевском Доме учителя. 1 сентября 1993 года мужчина скончался на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Певица в одном из интервью рассказала, что ее близкого человека погубила лейкемия.

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