«Одно лицо»: подписчики отметили сходство покойного отца Королевой с Николаевым
Знаменитость трогательно почтила память близкого человека в годовщину его смерти.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Певица Наташа Королева на своей странице в Instagram трогательно почтила память своего отца Владимира Порывая в годовщину его смерти. 47-летняя знаменитость выложила в сеть фотографию памятника близкому человеку.
«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!» — написала Наташа Королева.
Подписчики выразили знаменитости соболезнования и постарались поддержать морально. Некоторые пользователи отметили поразительное сходство Владимира Порывая с бывшим супругом Наташи Королевой — композитором Игорем Николаевым.
«Царствие небесное и вечная память!»
«О, боже! Одно лицо с Игорем Николаевым!»
«Примите соболезнования»
«Очень здесь похож на Игоря Николаева в юности», — пишут юзеры.
Отец Наташи Королевой Владимир Порывай работал хормейстером в киевском Доме учителя. 1 сентября 1993 года мужчина скончался на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Певица в одном из интервью рассказала, что ее близкого человека погубила лейкемия.
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