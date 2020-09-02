Когда в Петербурге откроются кинотеатры и фуд-корты? — ответ губернатора

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Василий Заика
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Александр Беглов 2 сентября внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Когда в Петербурге откроются кинотеатры и фуд-корты? — ответ губернатора

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Sinitsyn

Тема:
Эпидемия коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно документу, с 12 сентября в Северной столице снимаются запреты на работу кинотеатров и фуд-кортов, а также на проведение различных массовых и публичных мероприятий.

«Возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, соблюдения гражданами социальной дистанции. Снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что запрет на проведение вышеуказанных мероприятий для детей сохранен до 20 сентября. Исключение сделано лишь для театров и кинотеатров. Их маленькие зрители смогут посещать в сопровождении взрослых.

Кроме прочего, постановление Александра Беглова снимает запрет на бронирование, прием и размещение жителей Петербурга в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других объектах санаторно-курортного лечения.

Также с 12 сентября в бассейнах, фитнес-центрах, библиотеках и архивах отменяется предварительная запись посетителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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