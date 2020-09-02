Когда в Петербурге откроются кинотеатры и фуд-корты? — ответ губернатора
Александр Беглов 2 сентября внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Sinitsyn
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно документу, с 12 сентября в Северной столице снимаются запреты на работу кинотеатров и фуд-кортов, а также на проведение различных массовых и публичных мероприятий.
«Возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, соблюдения гражданами социальной дистанции. Снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан», — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что запрет на проведение вышеуказанных мероприятий для детей сохранен до 20 сентября. Исключение сделано лишь для театров и кинотеатров. Их маленькие зрители смогут посещать в сопровождении взрослых.
Кроме прочего, постановление Александра Беглова снимает запрет на бронирование, прием и размещение жителей Петербурга в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других объектах санаторно-курортного лечения.
Также с 12 сентября в бассейнах, фитнес-центрах, библиотеках и архивах отменяется предварительная запись посетителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.
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