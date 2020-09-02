В прокуратуре Германии не считают дело Навального «особым случаем»

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Василий Заика
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Надзорное ведомство страны предпочло не анонсировать начало расследования инцидента.

В прокуратуре Германии не считают дело Навального «особым случаем»

Фото: Instagram @navalny

Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре Германии не расценивают как «особый случай», сообщает РИА Новости. В ответе на запрос агентства представители надзорного ведомства страны не стали анонсировать начало разбирательства по факту инцидента с блогером.

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что регулярно информируют общественность о результатах расследований только в случае арестов и обвинительных заключений.

Генпрокуратура РФ уже направила германским коллегам запрос об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального. Министерство юстиции ФРГ подтвердило получение документа от российской стороны.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров прокомментировал ход расследования дела Навального.

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