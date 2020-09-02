Каждая женщины сталкивалась с необъяснимым желанием кардинально изменить цвет волос и прическу. Обычно девушки связывают такое решение с расставанием или началом «нового этапа» жизни. Но экстрасенс и Мастер Судьбы Арина Ласка в беседе с 5-tv.ru объяснила, что это желание гораздо глубже и связано с потоками энергии вокруг женщины.

Волосы, подобно нервным окончаниям, воспринимают всю информацию из окружающей среды и передают ее в мозг. На основе этих импульсов мозг начинает формировать определенное энергоинформационное поле. Простыми словами, волосы в первую очередь «соприкасаются» и реагируют на окружающий мир.

«Волосы играют роль проводников „антенн“, которые воспринимают энергию космоса. Соответственно, чем длиннее волосы, тем лучше работает интуиция женщины и развиты ее способности к ясновиденью», — поясняет специалист.

Если волосы часто запутываются и в них появляются колтуны, экстрасенс объясняет это буквально — что-то не так с выбранным вами жизненным путем.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Особенно влияет на судьбу девушки, по словам Арины Ласки, цвет волос. Светлые оттенки несут энергетику солнца и жизненной силы. Если же этой энергии девушке не хватает, а также у нее присутствует страх, депрессия, апатия, то ей стоит задуматься о том, чтобы перекраситься в блондинку.

«Это энергетический центр Манипура, который в чакровой системе отвечает за связь с социумом, за энергию богатства», — объясняет Мастер Судьбы.

Темный цвет волос, особенно жгучий черный обеспечивает серьезную защиту высших сил. А рыжий в свою очередь гарантирует его обладательнице безопасность и удовольствие от жизни.

«Это богатство, это семья, здоровье и сексуальная энергия», — уточняет Арина Ласка.

www.globallookpress.com / Ana Venegas

Яркие, кислотные цвета волос эксперт объясняет желанием их обладательниц выделиться из толпы, показать себя. Зеленый цвет волос передает энергию сердечной чакры, розовой — любви в самом романтичном ее понимании, голубой — творчества.

Настолько кардинально изменяя цвет волос, человек осознанно или подсознательно начинает «раскачивать» в себе различные чакры. Другими словами, цвет прически формирует вокруг женщины потоки различных энергий, необходимых ей.

Кроме того, волосы очень хорошо хранят в себе информацию, жизненный опыт, переживания и печали. Поэтому если в жизни женщины произошло большое горе, то для скорейшего избавления от страданий, экстрасенс советует состригать длину волос.

«Чтобы ушла минусовая энергоинформационная составляющая», — акцентирует внимание мастер судьбы.

Раннюю седину Арина Ласка объяснила большим жизненным опытом женщины, огромным количеством информации и сложностью ее восприятия. Как правило, появление седых волос является показателем затяжных депрессий, потрясений и боли за себя и за близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие поступки женщин пугают мужчин.