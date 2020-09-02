Возможность оплаты проезда по скану лица начали тестировать в метро Москвы

В московском метрополитене активно тестируют систему, которая позволит жителям и гостям столицы оплачивать проезд с помощью сканирования своего лица. Первый этап теста программы продлится месяц и завершится уже к 1 октября, сообщали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay — с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами», — уточнили представители департамента транспорта.

Кроме этого, видеонаблюдение, установленное на каждой станции метро, планируется использовать для отслеживания загруженности поездов. Информацию об этом пассажиры смогут получить в мобильном приложении и выбрать для своего удобства более пустые вагоны.

Напомним, что установку камер с функцией распознавания лиц в метро Москвы начали весной прошлого года и завершили к 1 сентября 2020 года. На установку дополнительного функционала компания — победитель тендера «МаксимаТелеком» потратила 1,38 миллиарда рублей.

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