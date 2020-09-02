Возможность оплаты проезда по скану лица начали тестировать в метро Москвы

|
Татьяна Меркер
33

Первый этап испытаний системы FacePay завершится уже 1 октября.

Возможность оплаты проезда по скану лица начали тестировать в метро Москвы

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

В московском метрополитене активно тестируют систему, которая позволит жителям и гостям столицы оплачивать проезд с помощью сканирования своего лица. Первый этап теста программы продлится месяц и завершится уже к 1 октября, сообщали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay — с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами», — уточнили представители департамента транспорта.

Кроме этого, видеонаблюдение, установленное на каждой станции метро, планируется использовать для отслеживания загруженности поездов. Информацию об этом пассажиры смогут получить в мобильном приложении и выбрать для своего удобства более пустые вагоны.

Напомним, что установку камер с функцией распознавания лиц в метро Москвы начали весной прошлого года и завершили к 1 сентября 2020 года. На установку дополнительного функционала компания — победитель тендера «МаксимаТелеком» потратила 1,38 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге стала «Зенитом».

Читайте также

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
14:45
Звезда в шоке! Зверев качает мускулы в тренажерном зале — видео
14:35
Волосы-антенны! Как смена прически влияет на судьбу женщины — отвечает экстрасенс
14:23
Лавров заявил о 200 украинских экстремистах на территории Белоруссии
14:16
Михаил Шуфутинский рассказал о своих планах 3 сентября — видео
14:04
Начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по своим подчиненным

Сейчас читают

Ушли молодыми: трагически погибшие участники «Дома-2»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок