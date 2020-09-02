Стилиста Сергея Зверева сложно представить в «качалке», обычно он предпочитает другой вид отдыха. Однако он умеет удивлять. В своем микроблоге в Instagram он выложил видео, где поднимает штангу в зале под наблюдением тренера.

«Тяжелый люкс», — прокомментировал это сам суперзвезда

Зверев поинтересовался у подписчиков, как часто они сами ходят заниматься в зал. Но в комментариях отметились в основном его поклонники, оценившие упражнения в исполнении самого стилиста.

«Штангист. Круто!»;

«Вот это да!»;

«Вы молодец», — подбодрили его они.

Instagram @zverevsuperstar

Зверев с удовольствием стал отвечать на вопросы пользователей.

«Штанга тяжелая?» — спросили его.

«Очень!» — отозвался шоумен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Зверев призвал бороться с жестоким обращением с птицами.