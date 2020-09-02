Звезда в шоке! Зверев качает мускулы в тренажерном зале — видео
Шоумен показал, как приводит в форму свое тело.
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Фото, видео: Instagram @zverevsuperstar
Стилиста Сергея Зверева сложно представить в «качалке», обычно он предпочитает другой вид отдыха. Однако он умеет удивлять. В своем микроблоге в Instagram он выложил видео, где поднимает штангу в зале под наблюдением тренера.
«Тяжелый люкс», — прокомментировал это сам суперзвезда
Зверев поинтересовался у подписчиков, как часто они сами ходят заниматься в зал. Но в комментариях отметились в основном его поклонники, оценившие упражнения в исполнении самого стилиста.
«Штангист. Круто!»;
«Вот это да!»;
«Вы молодец», — подбодрили его они.
Зверев с удовольствием стал отвечать на вопросы пользователей.
«Штанга тяжелая?» — спросили его.
«Очень!» — отозвался шоумен.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Зверев призвал бороться с жестоким обращением с птицами.
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