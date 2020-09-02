«Горячие девчонки»: пышногрудая Рима Пенджиева предложила сравнить ее с сестрой
Звезда «Дома-2» поделилась интересным фото в купальнике.
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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva
Модель plus-size Рима Пенджиева известна своими внушительными формами. Она предложила фанатам найти отличия между ней и ее сестрой Ритой.
Девушка выложила пост на личной странице в социальной сети Instagram. На коллаже можно увидеть обеих сестер в очень похожих откровенных купальниках — желтых бикини.
«Найдите десять отличий», — предложила она подписчикам.
Девушки действительно немного напоминают друг друга, но их сходство все же оказалось условным. Да и до размера бюста знаменитой сестры Рита пока не дотягивает. Несмотря на это, фанаты не поскупились на комплименты.
«Обе красавицы!»;
«Секси-богини!»;
«Горячие девчонки-сестрички», — написали они в комментариях.
Рима Пенджиева около двух лет была участницей проекта «Дом-2». Горячая уроженка Киева запомнилась в первую очередь своим веселым нравом и впечатляющей фигурой. Это и позволило ей сделать карьеру модели размера plus-size, регулярно появляться на телешоу и развивать свои страницы в соцсетях. Также она надеется стать актрисой.
Ранее 5-tv.ru выкладывал пикантное обнаженное фото Римы Пенджиевой.
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