«Горячие девчонки»: пышногрудая Рима Пенджиева предложила сравнить ее с сестрой

Модель plus-size Рима Пенджиева известна своими внушительными формами. Она предложила фанатам найти отличия между ней и ее сестрой Ритой.

Девушка выложила пост на личной странице в социальной сети Instagram. На коллаже можно увидеть обеих сестер в очень похожих откровенных купальниках — желтых бикини.

«Найдите десять отличий», — предложила она подписчикам.

Instagram @rima.pendgieva

Девушки действительно немного напоминают друг друга, но их сходство все же оказалось условным. Да и до размера бюста знаменитой сестры Рита пока не дотягивает. Несмотря на это, фанаты не поскупились на комплименты.

«Обе красавицы!»;

«Секси-богини!»;

«Горячие девчонки-сестрички», — написали они в комментариях.

Рима Пенджиева около двух лет была участницей проекта «Дом-2». Горячая уроженка Киева запомнилась в первую очередь своим веселым нравом и впечатляющей фигурой. Это и позволило ей сделать карьеру модели размера plus-size, регулярно появляться на телешоу и развивать свои страницы в соцсетях. Также она надеется стать актрисой.

Ранее 5-tv.ru выкладывал пикантное обнаженное фото Римы Пенджиевой.