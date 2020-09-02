Уголовное дело возбуждено после видео со стрельбой в отделе полиции в Казани
По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении правоохранителя к дисциплинарной ответственности.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; МВД по Республике Татарстан
Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин поручил провести служебную проверку после того, как в сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным.
«Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по Республике Татарстан совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по Республике Татарстан», – сообщил врио начальника информации и общественных связей МВД по Республике Максим Костромин.
Он заявил, что по итогам проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, причастных к данному инциденту.
На данный момент производится осмотр места происшествия, а также опрашиваются сотрудники отдела полиции «Зареченский», где произошла стрельба.
Запись с места ЧП, опубликованная очевидцами, появилась в сети 2 сентября. Однако, по предварительным данным, само видео было снято ранее. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане назвали предварительную причину убийства бизнесмена.
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