Уголовное дело возбуждено после видео со стрельбой в отделе полиции в Казани

Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин поручил провести служебную проверку после того, как в сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным.

«Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по Республике Татарстан совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по Республике Татарстан», – сообщил врио начальника информации и общественных связей МВД по Республике Максим Костромин.

Он заявил, что по итогам проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, причастных к данному инциденту.

На данный момент производится осмотр места происшествия, а также опрашиваются сотрудники отдела полиции «Зареченский», где произошла стрельба.

Запись с места ЧП, опубликованная очевидцами, появилась в сети 2 сентября. Однако, по предварительным данным, само видео было снято ранее. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.

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