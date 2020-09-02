Ивлеева показала, как мгновенно увеличить грудь для эффектного сэлфи

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала подписчикам в сети Instagram , как быстро увеличить грудь для эффектного фото. При этом операций, силикона и «правильного» белья не потребуется, достаточно только пары движения плечами, пишет «Экспресс газета».

«Ожидание и взгляд со стороны», — посмеялась над собой блогерша.

Instagram @_agentgirl_

Настюшка "Опасность" показательно выпятила плечи, свела руки и сжала ими грудь. И действительно получила нужные ей формы в открытом купальнике. Недавно телеведущая сильно похудела за время самоизоляции из-за коронавируса. Сбросив десять килограммов, она получила желанную талию, более очерченные бедра и ключицы, но лишилась объема в районе груди.

Как оказалось, для 29-летней Ивлеевой это не проблема, особенно если подходить ко всему с юмором . Впрочем, она также сообщала, что не против в будущем подкачать немного силикона в грудь, но пока естественности не изменяет.