Ивлеева показала, как мгновенно увеличить грудь для эффектного сэлфи
Телеведущая сейчас снимается в новом сезоне «Орла и Решки» в Северной Македонии.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva, @_agentgirl_
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала подписчикам в сети Instagram, как быстро увеличить грудь для эффектного фото. При этом операций, силикона и «правильного» белья не потребуется, достаточно только пары движения плечами, пишет «Экспресс газета».
«Ожидание и взгляд со стороны», — посмеялась над собой блогерша.
Настюшка "Опасность" показательно выпятила плечи, свела руки и сжала ими грудь. И действительно получила нужные ей формы в открытом купальнике. Недавно телеведущая сильно похудела за время самоизоляции из-за коронавируса. Сбросив десять килограммов, она получила желанную талию, более очерченные бедра и ключицы, но лишилась объема в районе груди.
Как оказалось, для 29-летней Ивлеевой это не проблема, особенно если подходить ко всему с юмором. Впрочем, она также сообщала, что не против в будущем подкачать немного силикона в грудь, но пока естественности не изменяет.
Ранее 5-tv.ru писал, как Настя Ивлеева обнажилась на спор.
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