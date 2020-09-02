РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского ФК «Спартак» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за слова о снятии команды с чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за судейства.

Функционер после матча «красно-белых» с ФК «Сочи», который проходил в рамках первого тура и завершился с ничейным счетом 2:2, раскритиковал работу бригады арбитров. Кроме того, Леонид Федун пригрозил снять «Спартак» с розыгрыша турнира.

В ходе заседания комитета по этике РФС также были вынесены решения относительно резонансных высказываний главы совета директоров ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова и бывшего тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.

Первый после встречи четвертого тура «Уфа» — «Ростов» (0:1) намеревался снять команду с чемпионата вслед за москвичами. Второй после досрочного расторжения контракта обмолвился, что уход из стана «Химок» сделан по указанию гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

«Принимали решение по трем лицам. Федуну сделали замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей. Юрану сделали замечание и штраф 100 тысяч рублей. Мурзагулову — замечание и штраф 150 тысяч рублей», — цитирует главу комитета РФС Семена Андреева ТАСС.

Отмечается, что вышеуказанные решения были приняты в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом РФС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-тренер «Зенита» отозвался о скандальном матче с «Сочи».