Рабочие спасли двух малышей из пожара, растянув внизу ковер
ЧП произошло утром в жилом доме Новосибирска.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru
В Новосибирске спасли двоих маленьких детей из полыхающей квартиры на третьем этаже. Кадры сняли очевидцы.
Пожар произошел утром. Огонь и дым отрезали жильцам путь к спасению. Крики о помощи услышали рабочие на стройке. Они не растерялись и растянули под окнами квартиры ковер и поймали малышей.
Затем по простыням из горящей квартиры спустились и родители. Женщину и двоих детей госпитализировали, они надышались угарным газом.
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