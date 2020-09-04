Рабочие спасли двух малышей из пожара, растянув внизу ковер

В Новосибирске спасли двоих маленьких детей из полыхающей квартиры на третьем этаже. Кадры сняли очевидцы.

Пожар произошел утром. Огонь и дым отрезали жильцам путь к спасению. Крики о помощи услышали рабочие на стройке. Они не растерялись и растянули под окнами квартиры ковер и поймали малышей.

Затем по простыням из горящей квартиры спустились и родители. Женщину и двоих детей госпитализировали, они надышались угарным газом.