В Германии выясняют обстоятельства массового убийства детей. Главная подозреваемая — их двадцатисемилетняя мать.

В одной из квартир, в городке Золинген, были обнаружены тела пятерых детей в возрасте от года до восьми лет. Сейчас дом оцеплен, там проводятся следственные действия.

Местные жители устроили рядом стихийный мемориал. Они несут цветы, детских игрушек и зажигают свечи.

Полиции удалось установить, что сразу после убийства женщина пыталась покончить с собой. Вместе со своим шестым ребенком, которому 11 лет, она бросилась под поезд на вокзале Дюссельдорфа. При этом ребенок не пострадал, сама женщина в больнице.

Следователи ждут, когда подозреваемая придет в сознание, чтобы допросить ее и выяснить мотивы жестокой расправы над собственными детьми.