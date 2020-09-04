В Германии мать убила пятерых детей
Вместе с шестым ребенком 27-летняя женщина пыталась броситься под поезд.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex T.; 5-tv.ru
В Германии выясняют обстоятельства массового убийства детей. Главная подозреваемая — их двадцатисемилетняя мать.
В одной из квартир, в городке Золинген, были обнаружены тела пятерых детей в возрасте от года до восьми лет. Сейчас дом оцеплен, там проводятся следственные действия.
Местные жители устроили рядом стихийный мемориал. Они несут цветы, детских игрушек и зажигают свечи.
Полиции удалось установить, что сразу после убийства женщина пыталась покончить с собой. Вместе со своим шестым ребенком, которому 11 лет, она бросилась под поезд на вокзале Дюссельдорфа. При этом ребенок не пострадал, сама женщина в больнице.
Следователи ждут, когда подозреваемая придет в сознание, чтобы допросить ее и выяснить мотивы жестокой расправы над собственными детьми.
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