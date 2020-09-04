«Хамство с бескультурием»: стилист подвергла критике манеры и одежду Зеленского

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Анастасия Шадская
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Эксперт дипломатического протокола Наталья Адаменко не одобрила панибратства в стиле президента Украины.

«Хамство с бескультурием»: стилист подвергла критике манеры и одежду Зеленского

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Тема:
Украинский кризис

Не только политические решения молодого украинского президента Владимира Зеленского подвергаются критике со стороны. Стилист и глава школы этикета Etiquette School Наталья Адаменко недовольна его поведением на дипломатическом уровне, пишет со ссылкой на «Эхо Киева» РИА Новости.

Как эксперт по дипломатическому протоколу, Адаменко жестко раскритиковала внешний вид Зеленского на большинстве из важных мероприятий с участием глав других стран.

«Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты упрощаются в этикете. Но не надо подменять понятия. Свобода, демократия и хамство с бескультурием — разные вещи», — резко заявила она.

В качестве примера своих слов она привела появление Владимира Зеленского на встрече с главами министерств иностранных дел ряда государств. Он был там в простой черной рубашке с закатанными рукавами.

Адаменко полагает, что это могло быть попыткой повторить образ бывшего президента США Барака Обамы. Но тот появлялся в таком виде исключительно на встречах с подчиненными, выбирая ослепительно белые рубашки. При переговорах с политиками из зарубежных стран он всегда одевался соответственно протоколу.

В большинстве случаев внешний вид Зеленского не соответствует уровню мероприятия и откровенно вредит отношениям между Украиной и другими странами. В доказательство Адаменко привела встречу бывшего комика с дипломатами из Японии в обычных джинсах и кепке.

«Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок», — напомнила стилист о чувствительности представителей Страны восходящего солнца.

По мнению эксперта, со стилем украинского президента надо что-то решать. Потому что внешняя политика подобного поведения не прощает.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Зеленский пытался дать отцу пожизненную стипендию.

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