Бритни Спирс взволновала фанатов новым видео со странными танцами

Поклонники Бритни Спирс взволнованы очередным видео, которое выложила на своей странице в Instagram артистка. На этот раз певица показала ролик, в котором выполняет танцевальные движения, появляясь перед камерой и выходя из кадра под песню Мадонны La Isla Bonita. На ней надет короткий топ в цветочек и белые шорты. Видео она сопроводила пространным рассуждением.

«Да, я обожаю этот топ… Я купила его недавно, и он стал моим любимым! Просто чтоб вы знали… Я сняла этот ролик месяц назад… Тогда я снимала очень много, потому что мне нравилось, как выглядела моя прическа», — написала Бритни.

Instagram @britneyspears

Фанатов насторожило неестественное выражение лица певицы. К тому же многие подмечали, что в этом топе она уже появлялась в других видео, а также использовала эту же песню для своих роликов. Поклонники забили тревогу.

«Вы заслуживаете лучшего, мы все знаем, что происходит. Любим вас!»

«Ее кураторы думают, что это заставляет ее казаться нормальной?!»

«Что здесь происходит?»

«Знаем ли мы вообще, сколько людей стоит за этими камерами?»

«Ребята, я думаю, что Бритни мертва или действительно накачана наркотиками до такой степени, что у нее нет сил встать…»

«Можем ли мы все пойти к ней домой и спасти ее? Что-то не так», — писали встревоженные фолловеры.

Бритни Спирс с 2008 года находится под полной опекой своего отца. Такое решение принял суд, признав ее недееспособной из-за употребления наркотиков. Периодически фанаты артистки требуют освободить ее из-под опеки родителя, когда ее в очередной раз оправляют на лечение в реабилитационную клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бритни Спирс встревожила сеть видеороликом в ванне.