Зачем похудевшая на 84 килограмма Картункова снова набрала вес?

Поклонники бывшей участницы КВН и актрисы Ольги Картунковой пришли в замешательство из-за нового видео от своей любимицы. Судя по посту в Instagram, артистка снова набрала вес — и это после фееричного похудения на 84 килограмма.

Актриса всегда была довольно плотной, но именно лишний вес принес ей популярность. Однако два года назад медики посоветовали Картунковой все же задуматься о похудении ради собственного здоровья. Она взяла себя в руки и сбросила более 80 килограммов, пишет ФАН.

Фанатов сильно расстроило, что актриса вновь начала набирать вес. Однако Картункова поспешила ответить, что поправилась не просто так, а из любви к искусству.

«Так надо, для следующей роли», — загадочно заявила она.

Instagram @kartynkova222

О каком проекте идет речь, пока неясно. Многие пользователи сети все равно не одобрили изменений в облике актрисы, ведь она похудела с таким трудом.

«Если вес идет сам, и вам надоело с этим бороться, то это неизбежно. Но ради новой роли набирать с трудом убранный вес — это глупость»;

«Сосуды и эндокринная система скажут большущее спасибо, стоит оно того?»;

«Ни одна роль не стоит того, чтобы наедать вес», — написали ей в комментариях многие.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд умеет быстро сбрасывать лишний вес.