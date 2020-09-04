Зачем похудевшая на 84 килограмма Картункова снова набрала вес?
Возвращение к былой форме актрисы расстроило ее фанатов.
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Фото, видео: Instagram @kartynkova222
Поклонники бывшей участницы КВН и актрисы Ольги Картунковой пришли в замешательство из-за нового видео от своей любимицы. Судя по посту в Instagram, артистка снова набрала вес — и это после фееричного похудения на 84 килограмма.
Актриса всегда была довольно плотной, но именно лишний вес принес ей популярность. Однако два года назад медики посоветовали Картунковой все же задуматься о похудении ради собственного здоровья. Она взяла себя в руки и сбросила более 80 килограммов, пишет ФАН.
Фанатов сильно расстроило, что актриса вновь начала набирать вес. Однако Картункова поспешила ответить, что поправилась не просто так, а из любви к искусству.
«Так надо, для следующей роли», — загадочно заявила она.
О каком проекте идет речь, пока неясно. Многие пользователи сети все равно не одобрили изменений в облике актрисы, ведь она похудела с таким трудом.
«Если вес идет сам, и вам надоело с этим бороться, то это неизбежно. Но ради новой роли набирать с трудом убранный вес — это глупость»;
«Сосуды и эндокринная система скажут большущее спасибо, стоит оно того?»;
«Ни одна роль не стоит того, чтобы наедать вес», — написали ей в комментариях многие.
Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд умеет быстро сбрасывать лишний вес.
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