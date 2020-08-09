Ведьма, не иначе! ТОП-7 звезд, вернувших идеальное тело сразу после родов

Как они это делают? Этот вопрос часто звучит от подписчиков под фотографиями некоторых мамочек — только родили, а уже демонстрируют подтянутую фигуру, словно беременности и не было, пишет Starhit.ru.

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова родила мужу Джигану трех дочерей, а в феврале 2020 стала матерью долгожданного сына Давида. Младший ребенок пары родился в Майами, и несмотря на проблемы в браке, на фото после родов супруга рэпера выглядела идеально. После примирения с мужем, вся семья отправилась на отдых в Турцию, пишет «Экспресс газета».

Большинство фолловеров считает, что Самойловой просто повезло с генетикой, сама же она искренне полагает, что в четвертый раз так быстро скинула вес, потому что носила мальчика.

Анастасия Костенко

Instagram @kostenko.94

Новая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко за два года брака успела дважды стать матерью — на свет появились две малышки — Милана и Ева. Восстановление фигуры 26-летней модели и в первый, и во второй раз прошло так легко, что многие назвали ее настоящей ведьмой.

Костенко же сообщила, что отказалась от вредной пищи, сократила мучное, постоянно делала обертывания и способствующий похудению массаж. Также она занималась с личным тренером.

Анастасия Кривошеева

Instagram @anastasiakriv

Невеста ди-джея Smash (Андрея Ширмана) Анастасия Кривошеева родила ему ребенка сразу после того, как они повторно начали встречаться. Подробности родов и имя дочери пара бережет от чужих ушей и глаз, а вот фигуру Анастасии прятать не стала — всего через несколько дней после рождения малышки, она вышла в свет и выглядела идеально, будто бы родов и не было.

Чтобы сохранять форму в период лактации, Кривошеева убрала из рациона сладости.

Саша Кабаева

Instagram @sashakabaeva_official

Жена бизнесмена Александра Липового в 2019 году родила сына. Несмотря на набранные за время беременности 26 килограммов, Саша Кабаева быстро вернулась к стройности.

По словам девушки, помогли регулярные тренировки, начатые через месяц после родов, и высокий рост, распределивший по телу лишние килограммы. Ей удалось быстро убрать живот, а округлившиеся бедра даже пришлись ей по вкусу, тогда как пользователи сети только завидовали ее способностям к похудению.

Саша Зверева

Instagram @sashazvereva

Певица Саша Зверева, известная многим по хиту «Солнышко», в последние годы посвятила себя материнству. Этим летом она родила в США четвертого ребенка, но лишнего веса почти не набрала, вызвав изумление у многих мамочек из социальных сетей.

Оказалось, что 39-летняя артистка всю беременность занималась спортом, чтобы быстрее оправиться в послеродовой период и укрепить мышцы. Также она делала аппаратные процедуры по контурингу тела и изменила свое питание, исключив сладкое.

Гоар Аветисян

Instagram @goar_avetisyan

Визажист многих звезд Гоар Аветисян — пример стойкости, ведь она не только родила недавно ребенка, но и всегда была склонна к полноте. Перед беременностью девушка сильно похудела и старается правильно питаться теперь, когда у нее появился маленький сын.

Аветисян удалось быстро прийти в форму после родов благодаря интервальному голоданию, хотя иногда она жаловалась на головокружения из-за ограничения себя в еде. Теперь она старается быть внимательнее к своему здоровью, одновременно работая над сохранением фигуры.

Ульяна Белова

Instagram @ulianabelova

Жена ведущего Александра Белова Ульяна в прошлом году родила первого ребенка. Набранные за время беременности 20 килограммов она скинула так быстро, что в сети не могли поверить новым фотографиям с тонкой талией и идеальным прессом молодой мамочки.

Ульяна делает ставку на спорт, а вот ест все, что хочет. Однако пользователи интернета все чаще зовут ее ведьмой — так хорошо она выглядит.

5-tv.ru приводил пример звезд за 40 с телом как у 20-летних.