Белорусская оппозиция ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Взгляд белорусской оппозиции на вопрос о принадлежности Крыма не отличается от официальной позиции властей республики. Об этом в интервью украинскому изданию Lb.ua заявила член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова.

Вначале она заметила, что в последнее время ее внимание полностью приковано к внутренним проблемам республики, и она не дает комментарии по поводу того, «чего не знает». В ответе на уточняющий вопрос о том, кому принадлежит полуостров, Колесникова сослалась на официальную позицию Минска по этому вопросу.

«Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым — это территория России, де-юре — это территория Украины», — сказала оппозиционер.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, за это решение проголосовало большинство жителей полуострова. Его итоги не признает ряд стран, в первую очередь Украина.

Ранее, как писал 5-tv.ru, ответ на вопрос о принадлежности Крыма дала лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.