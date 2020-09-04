Герои, которые спасли детей из пожара в Новосибирске, будут представлены к награде. Об этом заявили в региональном МЧС. Остросюжетная драма развернулась в одной из многоэтажек — вспыхнула квартира, в которой находилась семья с детьми.

Путь к выходу оказался отрезан — чтобы спасти малышей, матери пришлось выбросить их из окна с третьего этажа. На помощь бросились соседи и прохожие — они растянули покрывало.

Очевидцы снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Кадры спасательной операции в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.