Мать выбросила из окна: как спасали детей из пожара в Новосибирске — видео
Остросюжетная драма развернулась в одной из многоэтажек — путь к выходу из горящей квартиры семье с двумя детьми оказался отрезан.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Герои, которые спасли детей из пожара в Новосибирске, будут представлены к награде. Об этом заявили в региональном МЧС. Остросюжетная драма развернулась в одной из многоэтажек — вспыхнула квартира, в которой находилась семья с детьми.
Путь к выходу оказался отрезан — чтобы спасти малышей, матери пришлось выбросить их из окна с третьего этажа. На помощь бросились соседи и прохожие — они растянули покрывало.
Очевидцы снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Кадры спасательной операции в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.
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