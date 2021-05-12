Успешные дети российских знаменитостей, о которых мало кто знает

Не все дети российских знаменитостей известны в России. Когда-то родители отправили их на учебу за границу и они зарекомендовали себя там, а не на Родине. Дети каких российских знаменитостей успешны, но практически неизвестны в нашей стране, рассказывает 5-tv.ru.

Анастасия Сафонова

О том, что у звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова есть взрослая дочь, известно немногим. В 90-х актер вместе с первой женой Еленой и дочерью переехал в Израиль, куда его пригласили играть в театр «Гешер». В начале 2000-х Кирилл развелся с женой и вернулся в Россию, а экс-супруга Елена решила остаться вместе с дочерью в Тель-Авиве.

Фото: Instagram @anastasiasaf

Настя Сафонова выросла настоящей красавицей и решила построить карьеру в модельном бизнесе, переехав в США в 18 лет. В 2019-м Настя вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Сейчас девушке уже 25, она живет в Нью-Йорке и числится в модельных агентствах Wilhelmina Models NYC и Metropolitan Models Group в Париже.

Никита Новиков

У одного из самых известных российских ресторатора Аркадия Новикова двое детей: дочь Александра и сын Никита. Дочь Новикова намного популярнее чем его сын, ведь она известна не только как девушка рэпера Федука, но и как Instagram-блогер, пропагандирующий правильное питание, ресторатор и автор книги. О наследнике Аркадия известно немного. 24-летний Никита не демонстрирует свою жизнь в социальных сетях.

Никита и Александра Новиковы. Фото: Instagram @howtosasha

Никита Новиков учится кулинарному мастерству и практикуется в ресторанах Novikov group. В 2019-м он стал партнером отца и совладельцем одного из ресторанов семейного холдинга. Новиков-младший начал с небольшой бургерной на фудкорте одного из столичных торговых центров.

Дарья Тинькова

Дочь Олега Тинькова Дарья выросла в США и практически не жила в России. Но отец оставил ее след в российской действительности: в 1997-м будущий банкир запустил производство пельменей, которые назвал в честь своей дочери — «Дарья». Наследница Тинькова рассказала в интервью Forbes, что за свои 27 лет успела пожить не только в Америке, но и в Италии, во Франции, а с 15 лет обосновалась в Великобритании.

Фото: Instagram @drinkingwithdasha

Сейчас девушка живет в Лондоне и работает в винном бизнесе. Даша рассказала, что отец приучал ее к хорошему вину еще с детства, позволяя дегустировать его в ресторанах вместе с ним. Карьера Тиньковой начиналась со странички в Instagram, где она делилась с подписчиками своими винным находками, а сейчас наполняет винные погреба состоятельных эмигрантов из России в Великобритании.

Матвей Лыков

Сын знаменитого актера и звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова Матвей пошел по стопам отца в кинематографе, правда, пока он снялся только в фильме «Он — дракон». Зато Матвей зарекомендовал себя в модной индустрии: 33-летний Лыков-младший снялся для рекламной кампании Gucci и принимает участие в модных показах.

Фото: Instagram @matveylykov

Кроме успешной карьеры модели, Матвей Лыков примерный семьянин. Он женат на испанском дизайнере Джессике Стеренос и воспитывает дочь Сиенну. Вместе с женой Лыков основал бренд одежды, который отшивается в Испании.

Ульяна Добровская

19-летняя дочь Ренаты Литвиновой учится в Королевской академии изящных искусств в бельгийском Антверпене, а до этого училась в школе во Франции. Актриса воспитывала дочь в творческой атмосфере, прививая ей любовь к поэзии и искусству. Ульяна с восьми лет снимается в кино: ее первой ролью была Нюша в комедии «Весельчаки», в 2020-м выйдет фильм ее мамы «Северный ветер» с участием Ульяны. Продюсер Джереми Болт сравнил Добровскую с молодой Милой Йовович и возможно, скоро девушка появится в одном из голливудских фильмов.

Фото: Instagrtam @ulianadobroskaya

Пока Голливуд только присматривается к Ульяне, девушка пытается построить карьеру в модельном бизнесе. Она уже побывала в объективе известного фотографа Эллен фон Унверт для рекламной кампании бренда Ульяны Сергеенко.

Елизавета Варум

Единственная общая дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум практически не бывает в России и о ней редко упоминают в отечественных СМИ. С раннего возраста Лиза живет в Майами с дедушкой и бабушкой по материнской линии. 21-летняя девушка пошла по стопам родителей и решила связать свою жизнь с музыкой.

Елизавета Варум (справа) вместе со своей группой Bruvvy. Фото: Instagram @bruvvyband

В США дочь звездной пары знают не как Елизавету Варум (девочке дали фамилию Анжелики), а по творческому псевдониму Лиз Холлоуэй. В 13 лет девушка создала собственную группу Without Gravity, но потом решила заняться сольной карьерой, сняв в 2018-м клип на песню High Expectations. Сольный музыкальный стиль девушки напоминает творчество ее родителей. Сейчас Лиза выступает с рок-группой Bruvvy в клубах Майами.