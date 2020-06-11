«Так бывает у мудрых мам»: фанаты Ренаты Литвиновой оценили заслуги звезды в воспитании дочери

Именитая актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова в современном обществе давно снискала славу иконы стиля, женственности и красоты. Однако и ее дочь — 19-летняя Ульяна Добровская — пользуется большой популярностью у подрастающего поколения.

В столь юном возрасте у девушки прекрасное образование (за спиной элитная французская школа École des Roches), глубокие познания сразу в нескольких языках, а впереди — стремительно развивающаяся карьера актрисы и фотомодели.

Знаменитая мама Ульяны не может перестать восхищаться успехами дочери. Не проходит и недели, чтобы в ее личном Instagram-аккаунте не появилось фото грациозной и утонченной дочки. Вот и сейчас свой последний пост Литвинова посвятила красавице.

«Когда ребенок — еще и друг», — подписала нежное фото Ульяны в необычном костюме звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда ребёнок — ещё и друг) @ulianadobrovskaya @ksenya_poggenpohl Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 11 Июн 2020 в 8:07 PDT

Пользователи сети в очередной раз отметили, что юная модель имеет удивительно изящные черты лица и изумительную фигуру. А вот прекрасный характер назвали исключительной заслугой мамы.

«Так бывает у мудрых мам! Прекрасная юная дева…»

«Как же это здорово! Тепла вам и света!»

«Небесной красоты девочка!!!»

«Дай Вам Бог всегда быть самыми близкими…», — пожелали фолловеры звездной семье.

Ранее 5-tv.ru показал совместное фото Ренаты Литвиновой с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова. Снимок вызвал бурную дискуссию среди пользователей.