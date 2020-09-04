Выдающийся авиаконструктор Александр Шенгардт скончался в Москве в возрасте 95 лет. Он пришел в конструкторское бюро Туполева в 1948 году, сразу после окончания МАТИ, и посвятил свою жизнь созданию пассажирских и боевых самолетов марки «Ту».

В «Туполеве» Шенгардт проработал более 70 лет, и 35 из них занимал пост главного конструктора Ту-154 — самого массового самолета отечественной гражданской авиации. За создание этого лайнера ему было присвоено звание «заслуженный конструктор РФ». Он также участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых Ту-16, Ту-95 и Ту-22.

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», — цитирует Интерфакс заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерия Солозобова.

Похороны Александра Шенгардта состоятся 8 сентября. Место и время церемонии прощания пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в феврале этого года преступники похитили с банковского счета Александра Шенгардта семь миллионов рублей.