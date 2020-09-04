«Переживем и это»: Тамара Гвердцители призналась, почему не видится с сыном

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Молодцова Анна
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Народная артистка России также рассказала, как чувствует себя в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос 60+».

«Переживем и это»: Тамара Гвердцители призналась, почему не видится с сыном

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тамара Гвердцители рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться в последнее время. Из-за пандемии, призналась певица, она оказалась в долгой разлуке с любимым мужчиной — сыном Александром, который живет в Грузии. Единственный наследник артистки появился в браке с режиссером Георгием Кахабришвили, который был ее первым мужем, напоминают «Дни.ру».

«Пока даже не знаю, когда и каким путем смогу там (в Грузии- Прим. ред.) оказаться. Но, надеюсь, все разрешится в скором времени: границы откроют и к нему как-нибудь долечу. Переживем и это. Главное, чтобы все были здоровы», — сказала Гвердцители в беседе с изданием «Собеседник».

Сейчас в жизни народной артистки России произошел крутой поворот: она стала наставником в третьем сезоне шоу «Голос 60+» на Первом канале. Певица и ее коллеги — Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Лев Лещенко — на данном этапе отбирают участников к себе в команду.

По словам Гвердцители, работа в популярном проекте не дается ей легко, потому что она переживает за каждого участника. Певица призналась, что чувствует большую ответственность и каждый раз боится совершить ошибку.

«А как неловко перед людьми, когда ты к ним не повернулся! Тогда пытаешься найти правильные, хорошие слова поддержки для этого человека. Что-то объяснить и по-человечески, и профессионально. Такие слова трудно подобрать вот так сразу», — поделилась переживаниями исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Сукачев прокомментировал свое наставничество в шоу «Голос 60+».

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