Первый канал навал имена наставников для третьего сезона шоу «Голос 60+». Ими станут Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев, Елена Ваенга и Лев Лещенко.

Сукачев, который сядет в это кресло впервые, заявил, что подойдет к своей новой роли со всей ответственностью.

«Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать», — передает его слова РИА Новости.

По словам музыканта, важно будет подобрать для каждого участника произведение, которое сможет его раскрыть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу записывает новую песню вместе с 12-летней дочерью Микеллой. Певица использует девочку в качестве бэк-вокалистки.