«Детей учить легче» — Гарик Сукачев о наставничестве в шоу «Голос 60+»
Певец заявил, что подойдет к своей новой роли с большой ответственностью.
Фото: www.globallookpress.com /Anton Belitsky
Первый канал навал имена наставников для третьего сезона шоу «Голос 60+». Ими станут Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев, Елена Ваенга и Лев Лещенко.
Сукачев, который сядет в это кресло впервые, заявил, что подойдет к своей новой роли со всей ответственностью.
«Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать», — передает его слова РИА Новости.
По словам музыканта, важно будет подобрать для каждого участника произведение, которое сможет его раскрыть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу записывает новую песню вместе с 12-летней дочерью Микеллой. Певица использует девочку в качестве бэк-вокалистки.
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