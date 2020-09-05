В кольце огня: фейерверк в честь дня рождения поджег лесопарк в Краснодаре
Пожарище находится совсем рядом с новостройками, в подтверждение этому жильцы заполонили интернет яркими роликами, снятыми с балконов.
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Фото, видео: ВКонтакте / Лёня Косицын; instagram @trilogiakrd; @master_haustova
Фейерверк в честь дня рождения, как сообщают очевидцы в социальных сетях, привел к серьезному возгоранию лесополосы на окраине Краснодара.
«Более ста залпов», — так охарактеризовали свидетели произошедшего масштаб праздника.
Как сообщили телеканалу «Краснодар» в региональной пресс-службе ГУ МЧС РФ, предварительно, площадь природного возгорания составляет сто километров.
Сеть заполонили ролики жильцов многоквартирных домов, что расположены совсем рядом с местом пожара. Они подчеркивают, что «огонь распространяется с бешеной скоростью».
«Нашему лесочку конец? Кто виноват?»;
«Жара под 40. Вообще без мозгов люди»;
«С днем рождения еще раз. Спасибо за отличный вечер. Желаем отрастить руки и нужного места и голову подлечить», — не скрывают возмущения краснодарцы.
На месте продолжают работать экстренные службы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место выехал сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС.
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