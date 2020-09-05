В кольце огня: фейерверк в честь дня рождения поджег лесопарк в Краснодаре

Фейерверк в честь дня рождения, как сообщают очевидцы в социальных сетях, привел к серьезному возгоранию лесополосы на окраине Краснодара.

«Более ста залпов», — так охарактеризовали свидетели произошедшего масштаб праздника.

Как сообщили телеканалу «Краснодар» в региональной пресс-службе ГУ МЧС РФ, предварительно, площадь природного возгорания составляет сто километров.

Сеть заполонили ролики жильцов многоквартирных домов, что расположены совсем рядом с местом пожара. Они подчеркивают, что «огонь распространяется с бешеной скоростью».

«Нашему лесочку конец? Кто виноват?»;

«Жара под 40. Вообще без мозгов люди»;

«С днем рождения еще раз. Спасибо за отличный вечер. Желаем отрастить руки и нужного места и голову подлечить», — не скрывают возмущения краснодарцы.

На месте продолжают работать экстренные службы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место выехал сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС.