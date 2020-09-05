Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов

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Светлана Шевченко
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На главный вопрос — не привело ли это к ухудшению — дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов

Фото: Depositphotos / aallm

Тема:
Эпидемия коронавируса

С 1 августа Россия возобновила рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, открыла границы с Абхазией. А с 15 августа из РФ стали возможны перелеты в Швейцарию. Помимо того для российских туристов открыт въезд в Киргизию и Черногорию. С 7 сентября возобновляются полеты еще в Египет, ОАЭ и Мальдивы.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» успокоил россиян, заявив, что к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией постепенное открытие границ и возобновление полетов не привело. По его словам, за последние три месяца число пациентов в больницах сократилось в три раза.

В то же время, министр сообщил, что напряженная ситуация сохраняется в 30 российских регионах.

«В первую очередь мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют — северные в основном регионы, и как раз основная задача работодателей — обезопасить эти рабочие поселки», — подчеркнул Мурашко.

Что касается повторных случае заражения COVID-19, то глава министерства заявил об отсутствии подобных прецедентов в России. При этом в мире только у одного человека это было выявлено.

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