Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, подчеркнув, что у них нет никаких доказательств по факту возможного отравления.

«Я не знаю точно, что произошло. […] У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», — цитирует ТАСС ответ американского лидера в ответ на соответствующий вопрос.

Глава государства отметил, что под сомнение «окончательные или почти окончательные» немецкой стороны по этому вопросу под сомнение США не ставит. Против ответных мер в отношении России они возражать не будут. В ближайшее время информация из Германии будет получена и внимательно изучена.

Немецкое правительство со ссылкой на данные спецлаборатории бундесвера сообщило о якобы обнаружении в образцах Навального «однозначных доказательств» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Позднее, как сообщал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате переговоров Варшавы и Берлина, из которых можно сделать вывод о том, что заявление немецких властей об отравлении блогера являются фальсификацией. Запись обнародовало белорусское гостелевидение.