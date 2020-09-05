Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным
Американский президент сообщил, что США будет внимательно изучать всю поступающую информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп сделал заявление по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, подчеркнув, что у них нет никаких доказательств по факту возможного отравления.
«Я не знаю точно, что произошло. […] У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», — цитирует ТАСС ответ американского лидера в ответ на соответствующий вопрос.
Глава государства отметил, что под сомнение «окончательные или почти окончательные» немецкой стороны по этому вопросу под сомнение США не ставит. Против ответных мер в отношении России они возражать не будут. В ближайшее время информация из Германии будет получена и внимательно изучена.
Немецкое правительство со ссылкой на данные спецлаборатории бундесвера сообщило о якобы обнаружении в образцах Навального «однозначных доказательств» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Позднее, как сообщал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате переговоров Варшавы и Берлина, из которых можно сделать вывод о том, что заявление немецких властей об отравлении блогера являются фальсификацией. Запись обнародовало белорусское гостелевидение.
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