Названы вредные для здоровья россиян традиции

Многие привычные для нас традиции оказываются вредны для здоровья. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

С детства родители внушали нам, что все с тарелки должно быть съедено, иначе «всю силу оставишь». Эксперт отмечает, что к настоящему времени качество еды существенно снизилось, так что лучше все же себя в ней ограничивать.

Неправильным, Мясников считает и чаепитие с сахаром так как у современного человека его, итак, в организме переизбыток. Например, до восьми кусков сахара находится в стакане магазинного сока.

В список вредных для здоровья телевизионный доктор отнес и быструю езду и русский «авось». К правильному питанию это, конечно, не имеет никакого значения, но, например, к травмам может привести.

К слову, Мясников отметил, что вышеуказанные традиции все равно останутся в жизни россиян как отражение национального характера.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Александра Мясникова о том, полезен или вреден кофе.