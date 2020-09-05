Хоккейные ворота упали на двоих детей в Омске

Двух шестилетних детей были госпитализированы после ЧП на тренировке во дворе школы города Омск. Об этом сообщает региональный СКР.

«По предварительным данным, 3 сентября около 20 часов во дворе средней школы, расположенной на ул. Ватутина в г. Омске, в хоккейной коробке во время тренировки по хоккею два мальчика повисли на незакрепленных хоккейных воротах, которые упали на детей», — говорится в сообщении ведомства.

Медики диагностировали у юных спортсменов растяжение связок, ушибы и другие телесные повреждения. Опасности для их жизни и здоровья нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.