Хоккейные ворота упали на двоих детей в Омске

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло во дворе школы во время тренировки.

Хоккейные ворота упали на двоих детей в Омске

Фото: Известия / Алексей Майшев

Двух шестилетних детей были госпитализированы после ЧП на тренировке во дворе школы города Омск. Об этом сообщает региональный СКР.

«По предварительным данным, 3 сентября около 20 часов во дворе средней школы, расположенной на ул. Ватутина в г. Омске, в хоккейной коробке во время тренировки по хоккею два мальчика повисли на незакрепленных хоккейных воротах, которые упали на детей», — говорится в сообщении ведомства.

Медики диагностировали у юных спортсменов растяжение связок, ушибы и другие телесные повреждения. Опасности для их жизни и здоровья нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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