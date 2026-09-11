Несколько учеников попали в больницу после отравления в школе под Краснодаром

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; Telegram/СУ СКР по Краснодарскому краю/kubansledcom; 5-tv.ru

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СК Кубани: в школе станицы Каневской отравились дети, возбуждено уголовное дело

Несколько учеников школы станицы Каневской (Краснодарский край) обратились за медицинской помощью с признаками отравления, часть из них госпитализировали. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

«По данным следствия, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации ведомства в Telegram.

Каневский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые следственные действия. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате краевого управления СКР.

Параллельно Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекцией среди школьников. В образовательном учреждении организовали заключительную дезинфекцию.

Ранее 5-tv.ru писал о вспышке острой кишечной инфекции в детском саду в Корсакове Сахалинской области. Число пострадавших превысило тридцать человек, в числе которых и дети, и сотрудники. Роспотребнадзор взял пробы воды, пищи и смывы с поверхностей для выявления возбудителя, пока медики оказывали помощь пострадавшим.

В июне в Астрахани как минимум 35 человек обратились в больницу с сальмонеллезом. Все они покупали рыбные котлеты в гастрономе «Михайловский». Магазин закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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