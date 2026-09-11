Несколько учеников попали в больницу после отравления в школе под Краснодаром

СК Кубани: в школе станицы Каневской отравились дети, возбуждено уголовное дело

Несколько учеников школы станицы Каневской (Краснодарский край) обратились за медицинской помощью с признаками отравления, часть из них госпитализировали. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

«По данным следствия, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации ведомства в Telegram.

Каневский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые следственные действия. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате краевого управления СКР.

Параллельно Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекцией среди школьников. В образовательном учреждении организовали заключительную дезинфекцию.

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