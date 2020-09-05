Названы вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц

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Алина Потёмкина
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Сервис по поиску работы представил список высокооплачиваемых вакансий в регионах России.

Названы вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Известия / Артем Коротаев

Сервис поиска работы HeadHunter представил список вакансий в регионах России с заработной платой выше 100 тысяч рублей. Выборку портала приводит «Российская газета». Перечень составлен из предложений, которые были опубликованы с 1 марта по 1 сентября 2020 года.

Самые высокооплачиваемые вакансии встречаются в регионах Крайнего Севера: на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. К примеру, на Чукотке около 150 тысяч рублей готовы платить инженеру-экологу.

В Ленобласти на зарплату в 125 тысяч рублей может рассчитывать технолог деревообрабатывающего производства. В Петербурге от 100 до 200 тысяч может зарабатывать диджитал-маркетолог. До 300 тысяч может достигать доход начальника участка на железной дороге — в зависимости от успеха подчиненных.

В Новосибирске примерно такой же разброс в зарплатах будет у руководителя производства в цехе мягкой мебели, а в Красноярске — у главного зоотехника.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы специалиста по HR — как добиться от начальника повышения зарплаты.

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