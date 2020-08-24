Порой сотрудник отлично выполняет свои обязанности и рассчитывает, что его старания оценит руководство. Но время идет, а роста зарплаты все нет. В интервью для 5-tv.ru эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова подсказала, как правильно просить об увеличении заработка.

Она указала на то, что следует реально оценивать свою ценность, как работника, опираясь не на эмоции, а на истину. Рынок вакансий сейчас перенасыщен, а вот ценных кандидатов не так много. Так что грамотный руководитель приложит все силы, чтобы удержать опытного сотрудника.

«Конечно, непросто прийти и сказать, что вы хотите повышения зарплаты, — признала эксперт. — Поэтому, во-первых, нужно аргументировать, почему».

В качестве примера Наталья привела получение дополнительной квалификации, обладание новыми знаниями, изменение должностных обязанностей в сторону их увеличения, совмещение своей работы и обязанностей коллег.

«Во-вторых, можно апеллировать к рынку вакансий», — продолжила Наталья. –

Речь идет о том, что всегда есть кандидаты, сертификация которых ценится на рынке. При востребованной профессии найти новое место с большим окладом можно легко, и начальники это понимают.

«Еще есть вариант, если работник параллельно ищет работу и у него есть контроффер, — указала Наталья. — Можно озвучить это и получить более привлекательные условия».

А главным Наталья считает всегда начинать обсуждение повышения зарплаты не с конфликта, а с аргументированного разговора. Следует заранее прописать себе, а затем повторить, почему вы стоите этого, указать свою профессиональную ценность, компетенции, навыки и полезность для компании.

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